Monserrato, amministrazione comunale sempre più attenta al benessere animale

Un’attività che va avanti a pieno ritmo già da mesi quella fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, molto sensibile alla tematica del benessere animale tanto da stipulare una commissione specifica presieduta da Saverio De Roma. Oramai è sempre più evidente che gli animali fanno parte della famiglia a tutti gli effetti ed è bene avere cura di loro come quelli meno fortunati, vittime di abbandoni, maltrattamenti e assurde e inconcepibili violenze da parte dell’uomo. Per questo motivo sono in corso i lavori per la realizzazione di un vero e proprio regolamento che disciplinerà regole e norme a favore degli amici a quattro zampe e provvederà a portare in atto numerose strategie compresa quella degli incentivi per l’adozione di cani e la sterilizzazione soprattutto dei gatti. Non solo: dimensioni dei recenti, guinzaglio e museruola dovranno essere a norma e saranno le forze preposte a vigilare e segnalare eventuali anomalie. E ancora: sarà possibile riconoscere il cane di quartiere, per evitare che i cani liberi accuditi dai cittadini siano rinchiusi in canile, censire le colonie feline perché le gattare possano godere di determinati vantaggi come accedere nei luoghi dove i gatti liberi dimorano e la cattura delle gatte da sterilizzare. Prassi che devono essere scontate ma che così non è: tanti gli appelli da parte dei volontari che lamentano questo disagio, esempio forse più eclatante la colonia felina che vive all’interno del rudere dello stadio Sant’Elia di Cagliari che possono ricevere cure e cibo non quotidianamente. “Ringrazio la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i commissari, l’assessora Piroddi, il Comandante Nannini, Anna Rita Salaris (associazione Leida) per il lavoro proficuo che stiamo portando avanti per i nostri amici a 4 zampe. Oltre alle regole, si va ad incentivare l’adozione degli animali e la lotta contro l’abbandono, un punto molto importante” spiega De Roma.