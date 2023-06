Bari-Cagliari, ecco i convocati di Ranieri: Nandez e Mancosu acciaccati ma partono con la squadra. In dubbio soprattutto il centrocampista uruguaiano, mentre Mancosu sta meglio: torna Dossena, squadra al completo per la partitissima che assegnerà la serie A, al Cagliari serve solo la vittoria. Alla fine il mister ha deciso di portare tutti i giocatori, poi farà le sue scelte: molto difficile prevedere in anticipo la formazione, ma Viola e Kourfalidis scalpitano per una maglia da titolare così come Rog, viste le possibili assenze. Mancosu potrebbe partire dalla panchina per essere utilizzato nel corso della partita, gli unici intoccabili sono Radunovic, Makombou e Lapadula. Per il partner d’attacco Ranieri potrebbe scegliere ancora Luvumbo, in difesa potrebbe rientrare Obert, ma non sono escluse sorprese.