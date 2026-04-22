Vietato morire, ritardi nelle tumulazioni, circa 8 salme da giorni non hanno ancora uno spazio assegnato per riposare eternamente dopo il funerale.

Sul caso interviene il Capogruppo di FdI Stefano Demontis: “Abbiamo più volte sollevato il problema delle tumulazioni e della carenza di loculi. Fatti gravi che solo ad Assemini non trovano soluzione. E mentre le famiglie devono gestire il dolore per la scomparsa di un loro caro, sono pure costrette a fare i conti con i disastri amministrativi sostanziali di una Giunta che pensa solo alle festicciole che, da sole, non cambiano minimamente la vita quotidiana dei cittadini”.

Non solo ritardi nelle tumulazioni, bensì “costi saliti alle stelle, durata ridotta d’autorità, occupazione di loculi acquistati da altri. Un progressivo peggioramento anche in questo settore che dimostra la oramai evidente inefficienza politica di gran parte di questi amministratori e di una maggioranza ampiamente silente.

Questo, lo abbiamo rimarcato ripetutamente, avanzando la necessità di completare la realizzazione dei nuovi loculi e attivarsi per costruire un nuovo Cimitero. Perché amministrare bene, significa programmare e gestire le soluzioni guardando ad un arco temporale ampio. Non alla giornata e pure maldestramente”.