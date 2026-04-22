Potrebbe esserci la figura di una donna dietro il brutale delitto del barbiere di Ascoli Piceno Niko Tacconi, 34 anni, trovato senza vita al piano terra di una palazzina popolare.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, il 34enne è stato accoltellato al culmine di una lite, per poi morire dopo aver tentato di andarsene. Per il delitto è stato fermato un 54enne del posto, seguito dai servizi sociali per problemi psichiatrici. La tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite fra i due, forse per una donna che conoscevano entrambi. Stando a quanto già riferito dal 54enne agli inquirenti, si sarebbe trattato di un incidente. Del caso si sta occupando la Procura che ha già messo in atto le verifiche del caso per ricostruire con esattezza la dinamica del delitto. Ad aiutare per far chiarezza sulla vicenda alcuni messaggi whatsapp fra i due, che testimonierebbero un inizio di lite molto accesa. al momento della conversazione, come riferito da testimoni, la vittima si trovava al Bar Musical, dove era molto apprezzato e stimato. La casa del 54enne si trova poco lontano e Tacconi ha deciso di raggiungerlo. Stando a quanto raccontato dall’aggressore, si sarebbe si sarebbe spaventato dall’atteggiamento della vittima ma non aveva intenzione di uccidere.