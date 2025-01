Bruttissimo incidente questa mattina a Lago, in provincia di Treviso. Una bimba di 11 anni è stata investita mentre attraversava la strada per andare a scuola. Il conducente della Fiat Panda non avrebbe fatto in tempo a frenare, travolgendo inevitabilmente la bambina che è caduta violentemente a terra. La piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Treviso in gravi condizioni. La polizia stradale si sta occupando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.