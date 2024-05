Bagni anche per Fido, al Margine Rosso di Quartu la spiaggia per cani: “Vaccinati e tenuti al guinzaglio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sì ai bagni al mare per i cani a Quartu Sant’Elena. Anche quest’anno, infatti, la solita porzione di circa settanta metri di arenile nella zona del Margine Rosso viene dedicata agli amici a quattro zampe. Un tratto di spiaggia abbastanza vasto e che sarà fruibile sino al prossimo 30 settembre. L’amministrazione comunale ha rimesso in sesto l’area e, contemporaneamente, ha già avvisato la Asl. Tutti i cani, di qualunque razza, dovranno essere iscritti all’anagrafe canina, clinicamente sani, trattati contro i parassiti, vaccinati contro le più comuni malattie infettive come cimurro, leptospirosi e parvovirosi. I padroni dovranno obbligatoriamente tenergli al guinzaglio e il filo non dovrà essere più lungo di un metro e mezzo. Stop assoluto a tintarelle e bagni per i cani femmina durante la fase estrale, per i quattro zampe palesemente aggressivi verso persone o altri animali, i cani iscritti al registro dei cani impegnativi della Asl se non dotati di idonea museruola. Solo chi ha almeno diciotto anni potrà tenere il cane al guinzaglio nella spiaggia quartese e, eventualmente, fare il bagno con lui.

Ogni cane dovrà avere un adeguato riparo dal sole e la disponibilità di acqua da bere e ogni padrone dovrà essere pronto, in caso di controlli, a esibire la documentazione che attesta l’iscrizione all’anagrafe canina e le vaccinazioni e avere a disposizione una museruola da utilizzare in caso di necessità o su richiesta degli agenti, delle forze dell’ordine o degli ispettori della Asl, oltre che raccogliere tutti i bisognini fatti dal proprio animale, sia su tratto di sabbia sia sul percorso che porta alla spiaggia. Che si trova, esattamente tra i numeri civici 56 e 58 del viale Leonardo da Vinci. Per i proprietari che non rispettano le regole sono previste, come gli anni passati, multe.