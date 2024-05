Ex rapinata a Villacidro, 32enne scarcerato in attesa del nuovo round in tribunale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Arresto per rapina convalidato e scarcerazione senza restrizioni in attesa del nuovo round al palazzo di giustizia, previsto a giugno. Così ha deciso il giudice del tribunale di Cagliari per Luca Muscas, l’operaio 32enne che ha dato appuntamento in un bar di Villacidro alla sua ex e che l’ha minacciata e che, all’improvviso, le ha strappato la borsetta ed è fuggito. Sono stati i carabinieri, ieri sera, a convincere la vittima a farsi coraggio e denunciare ciò che le era capitato, fornendo anche il nome del presunto aggressore. Che è stato rintracciato in tempi rapidi dai militari della stazione del paese. Muscas è stato difeso dall’avvocatessa Alessandra Scuderi. Sarà ora compito della legale fornire tutti gli elementi possibili per dimostrare l’eventuale innocenza del suo assistito.

I militari avevano presentato un dettagliato resoconto di tutta la vicenda, forti anche della denuncia già fatta. Tra una ventina di giorni si conoscerà l’eventuale entità della pena.