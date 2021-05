Bacio non consenziente del principe azzurro a Biancaneve? “Così non può essere vero amore”

“Bacio non consenziente” del principe azzurro a Biancaneve? Ci mancava anche questa nuova strana incredibile polemica. Un giornale di San Francisco sulla giostra di Disneyland “Non può essere vero amore”. E (soprattutto) in Italia, esplode il caso sui social, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale.

A sollevare dubbi sull’iconica scena del bacio due giornaliste del San Francisco Gate. “Le dà un bacio senza il suo consenso mentre lei dorme. Non può essere vero amore se soltanto uno dei due è consapevole di quello che sta accadendo” – scrivono Katie Dowd e Julie Tremaine che pongono sotto la lente, come già successo per altri cartoni, la funzione educativa: “Non siamo tutti d’accordo che insegnare ai bambini che baciarsi, quando uno dei due non è consapevole, non va bene?”, si legge su Qn.