Autoerotismo davanti a donne e bimbi e viene arrestato: “E’ il maniaco incappucciato di Cagliari”

Nella scorso nottata, i Carabinieri di Cagliari hanno arrestato un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, per atti osceni in luogo pubblico. L’intervento è avvenuto proprio in una delle aree che sono recentemente salite agli onori della cronaca dopo una segnalazione pervenuta da una donna che ha assistito all’episodio e ha chiamato il 112.

Secondo gli elementi raccolti dagli operanti, l’uomo, in verosimile stato di alterazione psicofisica, dopo essersi denudato avrebbe compiuto degli atti di autoerotismo davanti a diverse donne presenti sul posto, alcune delle quali, per altro, accompagnate da minori.

L’uomo è stato immediatamente arrestato dai nostri carabinieri che, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo che si sta svolgendo in queste ore. Alcuni elementi (luoghi frequentati, abbigliamento e modalità di assalto) fanno pensare al maniaco incappucciato, il noto malvivente che da anni terrorizza le donne in città .