Auto in fiamme nella notte ad Assemini

Incendio di un’autovettura ad Assemini.

I Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari sono intervenuti, alle 2:50 circa della notte, in via Pio IX nel comune di Assemini, per l’incendio di un’auto in sosta.

Sul posto ha operato una squadra di pronto intervento con un’aps (auto pompa serbatoio) e cinque operatori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno avviato tutti gli accertamenti per stabilire le probabili cause del rogo.