I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle ore 9:30 circa, sulla SP 19, in territorio di Villasimius, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

A causa dello scontro entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione e messa in sicurezza dei mezzi ed all’estrazione degli occupanti dalle auto, tre adulti, per poi affidarli alle cure del personale sanitario, che ha disposto il trasporto in ospedale per uno dei passeggeri.

Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.