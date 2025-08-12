I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà un 48enne straniero, senza fissa dimora, disoccupato e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, per rifiuto di fornire le proprie generalità e violazione delle prescrizioni imposte.

Nella notte, i militari sono intervenuti in via Roma su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato una lite in corso tra due uomini senza fissa dimora. Il 48enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava inveendo contro un altro uomo, quando è stato bloccato.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo si è rifiutato, venendo successivamente identificato e denunciato anche per la violazione dell’obbligo di permanenza notturna.