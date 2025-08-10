Cagliari, passeggeri fermi negli aerei allo scalo di Elmas: un guasto al radar manda in tilt i collegamenti.Un disservizio al funzionamento del radar di Decimomannu provoca il caos all’aeroporto di Elmas: decine di passeggeri sono rimasti a lungo bloccati al caldo nell’attesa di potere finalmente partire. E ai passeggeri ufficialmente non è stato comunicato nulla, la notizia è filtrata attraverso i lavoratori. Problemi nel volo per Bargamo, per quello di Milano targato Aeroitalia, per quelli di Parigi e Torino. In pieno agosto, una domenica di enormi disagi.