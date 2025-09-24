Auto e moto da sogno in passerella nel fine settimana a Sarroch, con un

ricchissimo programma che ha intrattenuto il numerosissimo pubblico

intervenuto alla manifestazione.

L’evento è stato organizzato dal “Comitato Santa Vittoria” in

collaborazione con il Motoclub S.S.195 Sarroch ed ha visto la

partecipazione di numerosissimi motociclisti provenienti da varie

località dell’isola nonchè di tanti equipaggi a bordo delle loro

bellissime auto d’epoca.

Sin dalle primissime ore del mattino, l’area della Piazza Mercato di

Sarroch ha accolto così Moto Custom, Sportive, da Turismo, Scooter

d’Epoca, Enduro, Cafe’ Racer, Auto d’epoca, Sportive e Fuoristrada, per

la gioia dei tantissimi appassionati e del pubblico che ha partecipato

in gran numero alla manifestazione.

Dalle ore 8.30 si e’proceduto con le iscrizioni ed il posizionamento

degli auto e motoveicoli nelle aree dedicate, mentre alle ore 11.00 i

mezzi sono partiti in corteo per compiere un giro attraverso le vie

dell’abitato e nei suoi dintorni.

Alle ore 12.00 si è tenuta la prima delle tre sessioni di esibizione

dello stuntman “Maurizio Pera Perin” che ha poi incantato i presenti

anche alle 16.00 ed alle 19.00.

Successivamente, intorno alle 17.00, si è tenuto il ricordo dell’

“Amico Walter” tra l’ emozione di tutti i presenti ed infine intorno

alle ore 22.00 il “DJ Show Summer 25” con Sandro Murru.

Il pubblico ha potuto ammirare tantissimi esemplari di motoveicoli, tra

cui numerosi d’epoca ed inoltre le stupende auto storiche presentate dal

“Gruppo Old Cars Friends” come la stupenda Lancia Flavia Coupe’

Pininfarina del 1967, l’elegante Lancia 2000 del 1973, la rarissima Mg

Midget del 1975, le bellissime Alfa Romeo Giulia rispettivamente del

1973 e 1977, le simpaticissime Citroen Méhari prima e seconda serie del

1976 e 1978 ed ancora Citroen Visa Club del 1982, Porsche 924 del 1983,

Mercedes 190 del 1987, Fiat Barchetta Riviera del 2001, Peugeot 205 cc

del 2003, Audi A4 del 2004, Alfa Romeo Spider 939 e tante altre.

Ammiratissimo e seguitissimo il “Gruppo Bardhal di Franco Spano”

presente all’evento nell’ arco di tutto il suo svolgimento.

Notevole è stato l’impegno profuso dagli organizzatori, che ha

consentito a tutti i partecipanti ed ai visitatori di fruire dell’evento

in modo ottimale e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Una giornata all’insegna della passione per le due e quattro ruote, che

ha regalato ancora una volta sorrisi ed emzioni, sicuramente da

ricordare.