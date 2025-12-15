In concomitanza con la partenza della prestigiosa kermesse motoristico-sportiva, che ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati della Sardegna, si è tenuta sabato, in Piazza dei Centomila, una sfilata di auto d’epoca per la presentazione del Calendario 2026 del “Gruppo Old Cars Friends”.

Sin dalle primissime ore del mattino, centinaia di persone hanno raggiunto la Piazza Paolo VI° per assistere ai preparativi della partenza del Rally di Cagliari ed hanno potuto così ammirare l’esposizione di autovetture storiche organizzata dal “Gruppo Old Cars Friends” in collaborazione con l’Automobil Club di Cagliari.

Tra lo stupore e l’ammirazione dei cagliaritani, dei tantissimi visitatori giunti da tutta la Sardegna e dalla penisola, gli autoveicoli d’epoca hanno catalizzato immediatamente l’attenzione di tutti i presenti in un crescendo di entusiasmo per degli esemplari che hanno fatto la storia dell’automobilismo storico italiano ed internazionale.

Dopo lo start ufficiale della prima edizione del “Rally di Cagliari”, le autovetture d’epoca sono salite sulla pedana di partenza per la presentazione del Calendario 2026 del “Gruppo Old Cars Friends”, alla presenza di Alessandro Musa, autore degli scatti fotografici, della modella Sara Uda, dell’operatore video Enzo Mara e dell’Ing. Paolo Pezzuoli, che ha sapientemente presentato le autovetture al pubblico, descrivendone le caratteristiche tecniche insieme ad aneddoti e curiosità relativi alla loro produzione e commercializzazione.

A salire per prima sulla pedana di partenza, l’elegantissima Lancia Aprilia Pininfarina trasformabile del 1938, vincitrice del Concorso di Eleganza tenutosi a Palazzo Doglio nel mese di Giugno 2024, seguita dalla splendida Rolls Royce Silver Shadow del 1969, subito dopo la bellissima Fiat 508 C del 1937, la rarissima Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale del 1966 e l’iconica Citroen Ds 21 Pallas del 1972.

Le autovetture hanno sostato sulla pedana e sono state fotografate tra gli applausi del numeroso pubblico presente.

La passerella è proseguita poi con altri bellissimi esemplari, Lancia 2000 del 1973, Mp Lafer del 1974, Bmw 2002 t ii del 1974, Fiat Ritmo cabrio Bertone S 85 del 1982, Citroen 2 Cv Special del 1983, Austin Mini 1000 Hle del 1983, in un crescendo di entusiasmo da parte degli appassionati e non solo.

E’ stata poi la volta di altre stupende autovetture, Alfa Romeo Spider Veloce 1750 del 1969, Lancia Fulvia Coupe’ del 1974, Lancia Flavia Coupe’ del 1967 , Fiat Balilla del 1936, Lancia Fulvia Coupe’ Rally del 1967, Ford Escort del 1971, Mini Cooper del 1995, Citroen 2 Cv Transat del 1985, Lancia Fulvia 2 c del 1966, Lancia Fulvia Coupe’ Montecarlo del 1976, Lancia Delta integrale del 1988, Mercedes 190 E del 1987, Fiat Barchetta Riviera del 2001, Fiat 600 D del 1969, Lancia Fulvia GT del 1968.

E’ stato altissimo il gradimento per un’iniziativa che ha fatto da corollario alla prestigiosa manifestazione sportiva e che ha fatto compiere un autentico salto nel tempo a tutto il pubblico accorso per seguire i bolidi protagonisti della prima edizione del Rally di Cagliari.

Alla fine della sfilata sono saliti sul palco i proprietari delle autovetture insieme ai presentatori, alla modella ed all’equipe video-fotografica ed hanno tutti insieme ricevuto l’applauso del pubblico che ha assistito ad una serata assolutamente indimenticabile.