Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno rintracciato e tratto in arresto un cagliaritano di 29 anni, già noto alle Forze di Polizia, in ottemperanza a un decreto di sospensione dell’affidamento ai servizi sociali e contestuale ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato in relazione a precedenti vicende giudiziarie per reati di furto aggravato, rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato rintracciato dai militari all’interno della struttura presso cui era domiciliato e condotto in caserma senza che si registrassero criticità.

Ultimate le formalità, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.