Auto contro generatore a Gonnesa, conducente estratto vivo dalle lamiere

I vigili del fuoco del comando di Cagliari inviando la squadra di pronto intervento del distaccamento VVF di Iglesias, sono intervenuti per un incidente stradale in cui un’auto ha urtato un generatore sulla strada provinciale 8 Gonnesa- Portoscuso. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai VVF e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. La situazione è sotto controllo.

I vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere il veicolo e ripristinare la situazione di sicurezza e permetterne la riapertura al traffico della corsia il prima possibile.