San Valentino 2023 è una fuga romantica in centro città!

Avete già pensato a San Valentino?

Per la giornata più romantica dell’anno, Palazzo Doglio, il lussuoso urban hotel della città propone una serie di esperienze dedicate all’amore.

Si parte dal benessere, coccole, dolcezza e una piscina idromassaggio, what else? La spa del Palazzo propone un percorso benessere per due nelle atmosfere intime e riservate del Doglio Club a cui è possibile aggiungere un rilassante massaggio di coppia.

Si prosegue con la cena di San Valentino all’Osteria del Forte firmata dallo Chef Alessandro Cocco, che per l’occasione propone un viaggio sensoriale tra pietanze di ispirazione “afrodisiaca” come caviale, ostriche, fragole, avocado e pistacchi, anche se la vera “chicca” del menù è sicuramente la presenza nell’antipasto di un ingrediente praticamente introvabile, la rosa rossa azotata!

La serata si conclude tra le affascinanti architetture liberty del palazzo, il pernottamento nelle eleganti suite riserva ancora una speciale sorpresa in camera.

Per chi vuole prendere il pacchetto completo è dedicato uno sconto del 20% su spa e pernottamento.

Per chi vuole prendere due esperienze è dedicato uno sconto del 15% sulla seconda.