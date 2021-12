Ruba un’auto, provoca un incidente e porta via cellulare e occhiali da sole alla vittima: un arresto a Cagliari

Il 10 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato per furto aggravato un 49enne di Decimoputzu, censurato. L’uomo, alle ore 18 circa, in via San Michele aveva causato un sinistro stradale alla guida di una “Y 10”, rubata poco prima a Decimoputzu, andando a urtare una Fiat 600 parcheggiata di proprietà di un negoziante della stessa strada. Durante le fasi dello scambio dei rispettivi dati assicurativi all’interno del negozio del proprietario della vettura danneggiata, il 49enne si impossessava del telefono cellulare dell’uomo e di tre occhiali da sole. Richiesto l’intervento dei Carabinieri, l’uomo veniva perquisito ed è stato trovato in possesso del telefono cellulare e della merce del furto. Tutto quanto rinvenuto, così come l’autovettura è stata restituita agli aventi diritto. L’uomo dopo le formalità di rito, d’intesa con l’A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza con rito per direttissima fissato per la giornata odierna.