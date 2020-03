Austria, italiano morto in una residenza per studenti: ordinato il tampone per sospetto coronavirus

Un cittadino italiano di 38 anni, è stato ritrovato morto nel Living Campus di Leoben, un comune austriaco nell’omonimo distretto, in Stiria questo sabato 21 marzo. Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dall’autorità medica in una trasmissione, non è possibile escludere un’infezione da coronavirus, motivo per cui è stato ordinato un test corrispondente. Il risultato del test non è ancora disponibile. La salma è stata subito trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale del luogo, con tutte le cautele adottate in questo momento, nel pieno della pandemia da coronavirus e per i casi sospetti di contagio. La direzione ospedaliera, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in accordo con la Procura austriaca e con il medico legale, ha deciso di sottoporre il cadavere del 38enne all’autopsia per chiarire l’esatta causa della morte dell’uomo. Un caso sul quale si dovrà fare luce.