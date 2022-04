Attiva abbonamenti e varie utenze a nome e all’insaputa dell’ex: cagliaritana denunciata per truffa

Le storie d’amore a volte finiscono ma i rapporti tra i due ex innamorati possono comunque proseguire non sempre con convenienza reciproca. È quello che deve aver pensato una trentenne cagliaritana, disoccupata con precedenti denunce a carico. I carabinieri di Serramanna hanno infatti appurato che la donna, mediante artifici e raggiri, sostituendosi all’ex compagno che ha tre anni più di lei, originario di Serramanna e incensurato, negli ultimi sette mesi, dopo la fine della loro relazione, aveva attivato con anagrafica e IBAN dell’ex compagno varie utenze, abbonamenti televisivi, servizi e forniture Enel per casa sua, senza che l’uomo ne fosse a conoscenza, causandogli un danno di oltre 1000 euro. La donna è stata pertanto denunciata dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata e sostituzione di persona.