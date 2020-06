Attimi di paura in viale Ciusa a Cagliari, autocarro in transito prende fuoco

Cagliari, incendio di un autocarro in transito in viale Ciusa.

Cagliari, incendio di un autocarro in transito in viale Ciusa.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta questa mattina intorno alle 7:30 in viale Ciusa a Cagliari, per l’incendio di un autocarro, un furgone cella frigo per il trasporto di carni.

Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’automezzo e della sede stradale.

Il conducente è rimasto illeso: avvertito in tempo dai passanti in strada è sceso dal mezzo mettendosi tempestivamente in sicurezza e ha chiamato il numero di emergenza 115.

Le cause probabilmente sono dovute ad un problema elettrico.