“Attenzione alla truffa: un architetto di Bergamo chiede soldi a tutti nel centro di Cagliari e tenta di salire nelle vostre auto”. Tante testimonianze e un tam tam che si diffonde sui social, in molti ci sarebbero già cascati secondo testimonianze certe raccolte da Casteddu Online. Ecco la descrizione e l’appello che sta girando in queste ore: “In particolare nella zona di via Roma e viale Diaz gira quest’uomo tutto vestito in tiro, che racconta di essere un architetto di Bergamo rimasto a piedi in piena notte e per di più senza soldi. State attenti perchè vi manipola per dargli denaro. Oppure chiede un passaggio in direzione Quartu e poi vi segue se scendete dalla macchina. Cerca soprattutto donne”, l’sos lanciato su tante chat cagliaritane nelle ultime ore.