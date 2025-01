Cagliari, scatta l’allarme bomba al Michelangelo di via Grandi: momenti di paura, evacuata la scuola. Per tanti alunni è stata una mattina movimentata: il suono della campana di emergenza ha subito fatto scattare la fuga dalle aule, si temeva un allarme bomba o un possibile grave guasto a qualche impianto. Si è trattato soltanto di un grave spavento, i tecnici stanno indagando per scoprire il problema che ha causato il grave disagio.