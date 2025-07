Una situazione di pericolo che ha fatto scattare l’allarme questa mattina: tra Orosei e Onifai è in corso un grosso rogo che sta avvolgendo le campagne del territorio.

Un residence è già stato evacuato per precauzione, altre strutture ricettive della zona potrebbero essere in pericolo come diverse case nella traiettoria del fuoco.

Si lavora senza sosta nella prestigiosa località turistica, al fine di arginare i danni del fuoco.