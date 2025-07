La testimonianza di Cristy P. una ragazza che lavora da diversi anni come stagionale: “Ieri era la prima domenica libera dopo un mese e avevo desiderio di riandare a Punta Molentis” – racconta la donna a Casteddu Online – “le fiamme sono cominciate nel primo pomeriggio, abbiamo sentito delle persone che dicevano che dovevamo correre ai parcheggi per via di un incendio e spostare le auto, ma mai potevamo pensare che quello fosse stato così devastante.

Per via del forte vento, nel giro di un’ora, ha preso fuoco tutto il monte davanti alla spiaggia: ci siamo messi a correre dai parcheggi sino alle rocce mentre il fumo ci avvolgeva.

Ci sono stati attimi in cui abbiamo pensato di non farcela. È stato terribile”.

Minuti interminabili in cui le persone hanno pianto, si sono abbracciate tra loro: “Siamo rimasti tutti raggruppati negli scogli in attesa dei soccorsi che poi ci hanno portato in salvo nella spiaggia di Is Traias e alcuni al porto per poi essere accompagnati alla palestra comunale dove si sono presi cura di noi, con ambulanze infermieri e prestato le cure a chi aveva bisogno. È stato davvero un inferno ancora stento a credere a ciò che è successo”.