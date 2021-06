Astrazeneca, morta la ragazza di 18 anni vaccinata a Genova

È morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica al S.Martino di Genova, dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18.

Il lotto con cui era stata vaccinata Camilla, ABX1506, è stato sospeso oggi in via cautelativa dopo che, oltre a lei, si trova ricoverata per una trombosi del seno cavernoso un’altra donna di 34 anni: la ragazza si trova ora in terapia intensiva, dopo essere stata sottoposta a fibrinolisi per alcuni trombi.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/astrazeneca-ragazza-genova-1.6467745