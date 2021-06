Oggi 16 incendi in Sardegna, fuoco anche a Pula e ad Arbus

Oggi, su un totale di 16 incendi divampati sul territorio regionale, 4 hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Uno nelle campagne di Arbus, in località “Molifà”, dove ha percorso una superficie di alcuni ettari di sughereta e macchia evoluta. Un altro a Ozieri, in località “Turridana”: il rogo ha distrutto circa 1 ettaro di pascoli. Un terzo a Pula, in località “Broccetta”. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2 ettari di aree agricole. L’ultimo nelle campagne di Golfo Aranci , in località “Sabba e sa pedra”, in cenere circa 2 ettari di macchia evoluta. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 18.