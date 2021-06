Pirri, la foto curiosa: “Una Smart incellophanata in via delle Ortensie, il parcheggio non è piaciuto?”

Il racconto di un residente, Luca a Radio Casteddu: “Qui a Barracca Manna i parcheggi sono pochi anche a causa delle costruzioni abusive. Diciamo che a qualcuno non dev’essere piaciuto il parcheggio sopra il marciapiede…”

Siamo tra la zona Is Corrias e via delle Ortensie, un’auto, una Smart, è stata avvolta con il cellophane: “Avere un parcheggio in strada è un’odissea. Baracca Manna si è ingrandita in questi anni e la gente ha più di un’auto. Qualcuno non parcheggia neanche all’interno ma solo fuori e i posti auto iniziano a diventare pochissimi.

Molta gente inoltre parcheggia anche sul marciapiede, in curva e una macchina è stata appunto avvolta con il cellophane per i pacchi: l’hanno impacchettata perché è stata parcheggiata sopra il marciapiede e sicuramente non ha fatto piacere. È stato un modo un po’ simpatico per far capire che è un marciapiede e non un parcheggio”. In seguito è emerso che si è trattato di uno scherzo, una goliardata fatta da alcuni amici al proprietario dell’auto.

