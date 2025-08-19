Intervengono le istituzioni riguardo alla situazione che interessa il corso d’acqua che scorre nella Residenza del Sole, preso di mira dagli incivili. Dopo la segnalazione di un lettore di Casteddu Online, che ha denunciato che sotto il ponticello di via Ustica esiste una situazione non gratificante che genera malumori verso chi rispetto per l’ambiente proprio non ha e che non offre certo una buona immagine alla comunità, Crocco specifica che due anni fa il Comune aveva ripulito completamente l’area bonificandola dai tanti rifiuti presenti. “Purtroppo gli incivili sono sempre in azione, noi, se avessimo di competenza l’area, potremmo intervenire per restituire il giusto decoro. Chiediamo che ci venga concessa al fine di poter vigilare e agire con costanza”. La piaga dei rifiuti cessa mai, in campo ora anche i barracelli per frenare chi scambia il vasto territorio per una discarica abusiva. Non solo: telecamere e fototrappole per identificare i furbetti dei rifiuti. Tempi duri, insomma, per chi non rispetta il bene di tutti, “non ci arrendiamo, proseguiamo con tante azioni per far desistere gli incivili a compiere azioni illecite ai danni dell’ambiente”.