La minoranza tende le mani al sindaco, “disponibili a sostenere investimenti sulla sicurezza”. Fenomeni che mettono in apprensione la cittadina e che denunciano come fatti contro i beni privati, in particolar modo, si susseguono da tempo. Una problematica che affligge non sono il comune di Assemini, un pò ovunque si verificano episodi di furti, danneggiamenti, corse sfrenate per le strade, mancata osservazione delle più semplici norme per un vivere comune quiete. Ultimamente anche atti osceni messi in atto da un individuo ai danni delle donne. Arrestare il fenomeno e garantire una percezione della sicurezza adeguata, quindi, durante l’ultimo consiglio comunale FdI propone una sinergia di forze tra minoranza e maggioranza. “Assemini ha assoluto bisogno di verità, per maturare la necessità di attivare azioni concrete per garantire sicurezza a cittadini ed imprese. Vandalismo, urla e schiamazzi notturni, auto rubate, incendiate. Furti, rapine, atti osceni e violenti vanno fermati, nel rispetto del patto tra amministratori e cittadini”

È così che i consiglieri Stefano Demontis, Sabrina Stara e Niside Muscas hanno espresso la loro disponibilità a sostenere investimenti sulla sicurezza.

Inoltre, hanno invitato il primo cittadino a chiedere al Prefetto di partecipare al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per rappresentare l’escalation di violenza che sta mortificando Assemini e trovare soluzioni adeguate”.