“Data l’importanza della strada, sia per il traffico locale che per la sua funzione di collegamento con diversi paesi dell’hinterland, sappiamo che inevitabilmente si potranno verificare alcuni disagi” spiega il sindaco Gigi Concu.

Modifiche alla circolazione e alla sosta in vista, insomma “pazientare” è l’invito del primo cittadino che aggiunge: “Ci appelliamo ancora una volta al buon senso, per andare incontro alle esigenze di tutti, procedendo per step e cercando di velocizzare la realizzazione delle opere previste di cui al termine del cantiere beneficeremo tutti”. L’acqua che sgorga ovunque tranne che dai rubinetti delle case, il motivo? Una condotta che proprio non va più e necessita di essere riparata. Quella di via Roma, esattamente, come constatato poco tempo fa dai tecnici di Abbanoa in seguito a un sopralluogo effettuato con i vertici amministrativi locali.

Ecco, dunque, le modifiche alla circolazione e alla sosta necessarie per consentire gli interventi: dal giorno 10/03/2025 e sino al 13/06/2025, per H.24.OO si dispone: il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto della via Roma compreso tra la via San Martino e la via San Pietro; il divieto di accesso alla via Roma dalla via Massimo d’Azeglio quando i lavori di interesseranno l’intersezione tra le suddette vie; il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nelle vie Massimo d’Azeglio e Pisacane quando saranno attive le limitazioni di cui al punto B. Il divieto di accesso alla via Roma dalla via Digione (tratto discendente) quando i lavori interesseranno l’intersezione tra le suddette vie; il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nella via Digione (tratto discendente da via Palestro a via Roma) quando saranno attive le limitazioni di cui al punto D; il divieto di accesso alla via Roma dalla via Sant’Olimpia e dalla via Dante quando i lavori interesseranno l’intersezione tra le suddette vie.

Il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nella via Sant’Olimpia nel tratto tra la via Marsala e via Roma quando saranno attive le limitazioni; l’inversione del senso unico di marcia nella via Sant’Olimpia nel tratto tra le vie Crimea e Marsala quando saranno attive le limitazioni; il doppio senso di circolazione nella via Dante nel tratto tra la via San Giuliano e la via Roma quando saranno attive le limitazioni; il divieto di accesso alla via Roma dalla via Rosselli e dalla via San Salvatore quando i lavori interesseranno l’intersezione tra le suddette vie; il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nella via Rosselli nel tratto tra la via Fratelli Cairoli e via Roma quando saranno attive le limitazioni; il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nella via San Salvatore nel tratto tra la via Piemonte e via Roma quando saranno attive le limitazioni. E ancora: l’inversione del senso unico di marcia nella via Rosselli nel tratto tra la via San Nicolò e la via Fratelli Cairoli; il divieto di accesso alla via Roma dalla via Sant’Antonio quando i lavori interesseranno l’intersezione tra le suddette vie; il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nella via Sant’Antonio nel tratto tra la via Bernini e via Roma quando saranno attive le limitazioni di cui al punto N.

Il divieto di accesso alla via Roma dalla via San Pietro e dalla via Sardegna quando i lavori interesseranno l’intersezione tra le suddette vie. Il divieto di sosta e il doppio senso di circolazione nella via San Pietro nel tratto tra la via Bernini e via Roma quando saranno attive le limitazioni.