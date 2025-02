Assemini, sottopassaggio di via Sant’Elia nuovamente allagato, protesta dei residenti costretti a dover aggirar l’ostacolo per oltrepassare la via: “Ma cosa si può fare per risolvere questa situazione?”. Non è la prima volta che capita, una costante, quasi, che mette in crisi residenti e non che si servono del sottopassaggio: c’è chi, addirittura, usa le buste da indossare sopra le scarpe per attraversare la palude che si crea, pare, a causa di una perdita.

Il sottopasso ferroviario è la via più breve per poter raggiungere la parte opposta della città senza dover percorrere giri infiniti e decisamente più lunghi, ma con il grosso quantitativo di acqua presente diventa inaccessibile. Un appello, quindi, rivolto alle istituzioni di competenza da parte dei cittadini, ossia quello di un intervento celere, lo stesso che è già stato segnalato, tramite i canali messi a disposizione dal Comune.