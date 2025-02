Carnevale a Pirri, ecco il programma tra giochi, balli e laboratori: “Una grande occasione anche per i commercianti”.

Il Carnevale è alle porte e la Municipalità di Pirri si prepara ad animare il centro con un programma pensato per grandi e piccini. A partire dal 22 febbraio e fino al 9 marzo il parco della Ex Vetreria di Pirri e la sua corte interna faranno da cornice alle iniziative di intrattenimento tra maschere coriandoli, giochi, musica, balli e laboratori.

“Quella del Carnevale non è solo una festa, ma è un’opportunità per animare la comunità locale ponendo l’attenzione per tutte le fasce d’età favorendo la socializzazione”, afferma la presidente della Municipalità Maria Laura Manca, “inoltre desideriamo che questa edizione 2025 possa lasciare un’impronta positiva anche per le attività commerciali di Pirri. L’invito, quindi, è quello di trascorrere momenti di spensieratezza divertendosi in maschera immersi in un’atmosfera colorata e di fantasia”.

“Questa iniziativa ha lo spirito di valorizzare il territorio, offrendo ai cittadini la possibilità di godere delle proprie risorse senza dover affrontare il caos del centro città”, ha spiegato il presidente della Commissione Attività produttive Eugenio Spiga, “l’obiettivo della nostra Commissione è quello di garantire un supporto concreto alle attività produttive, affinché possano prosperare e avere il giusto riconoscimento”.

Si parte sabato 22 febbraio con i mercatini degli hobbisti che saranno presenti nel parco della Ex Vetreria per tutte le giornate della programmazione. A seguire, alle 15.00, l’appuntamento è con Spiderbubbleman con una magica coreografia di giganti bolle di sapone. A concludere la giornata è prevista una festa di Carnevale per gli anziani con un’allegra tombolata e un dj set finale.

Gli eventi proseguono tra arrampicate e sorrisi Giovedì Grasso, 27 febbraio, dalle 10.00 alle 17.00 nello spazio arena del parco. L’appuntamento è con il Luna Park gonfiabile a cura di Duville che sarà presente anche nelle giornate del 2, 4 e 9 marzo seguendo gli stessi orari.

Domenica 2 marzo, con partenza alle 10,30 al parco della ex Vetreria, sarà la volta della sfilata in maschera organizzata dalla compagnia cagliaritana Il crogiuolo. Il corteo avanzerà per le vie del centro di Pirri seguendo un itinerario che coinvolgerà: via Ampere, via Leandro Corona, via Salvo d’Aquisto, Piazza Italia, via San Quintino, via Riva Villasanta, via S’Arriu e si concluderà al parco.

L’atmosfera si farà più suggestiva martedì 4 marzo, Martedì Grasso, alle 16.00 al Parco della Ex Vetreria, con la Banda musicale San Giuseppe per un evento organizzato sempre dalla compagnia Il Crogiuolo.

Il clou della programmazione si avrà nella giornata di chiusura prevista per domenica 9 marzo alle 10.00, con la famosa Pentolaccia, la Sartiglietta in bicicletta organizzata da Donne in Bici e Micromobilità Asd Aps e un laboratorio creativo a cura del Centro di Quartiere.