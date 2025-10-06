Assemini, rubato il museo itinerante “Andrea Parodi”: è sparito da via Liguria, “se avete notizie contattate i carabinieri o Gaetano Garau” comunica il sindaco Mario Puddu.

Clamaoroso furto oggi in città, il grande mezzo è stato portato via da uno o più ignoti.

Il museo itinerante è un percorso multimediale per valorizzare e documentare l’attività di Parodi, per anni voce e leader dei Tazenda e poi artista solista che ha incentivato e promosso la cultura popolare, in particolare quella sarda.

Il museo è una delle numerose creazioni della Fondazione Andrea Parodi, nata nel 2009 per tutelare e promuovere l’immagine e le opere dell’artista sardo-ligure, scomparso prematuramente il 17 ottobre 2006. La fruizione dei contenuti viene offerta gratuitamente per rendere l’opera artistica di Andrea Parodi e la cultura in generale una ricchezza da percepire come bene comune da tutelare.

La prima apertura del museo è avvenuta il 2 aprile 2011 all’Antico Palazzo di Città di Cagliari, che l’ha ospitato per 10 mesi. Successivamente si sono susseguite diverse località. Vista la grande affluenza e l’affetto ricevuto dai tanti visitatori, la Fondazione ha realizzato una originale versione itinerante dell’installazione, che permette di visitarla direttamente nei propri paesi e città. L’allestimento del museo mobile ha visto la collaborazione di affermati professionisti del settore, tra cui il regista multimediale Francesco Casu e l’architetto Olindo Merone.