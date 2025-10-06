Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 7 Otto bre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti saranno deb o li al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza serena . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o m oderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest- Sudovest . A Oristan o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest- Sud ovest . Il m are sarà mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o debol i al mattino e provenienti da Nord-Nordest , moderat i al pomeriggio e provenienti da Est-Nord est. Sarà dunque una giornata di sole , con temperature che raggiungeranno massime di 2 4 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba