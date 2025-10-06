Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 7 Ottobre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque.I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23° C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà dunque una giornata di sole, con temperature che raggiungeranno massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba