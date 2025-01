Assemini – Riscaldamento ko e bimbi al gelo dentro le aule: in via di Vittorio l’impianto è ancora in vacanza, “sono costretti ad andare a scuola vestiti come palombari, attrezzati di copertine e borse dell’acqua calda”.

Dopo lo stop natalizio i termosifoni sono rimasti spenti, un guasto che ha interessato la scuola elementare e la segnalazione da parte della mamme che, ogni giorno, imbottiscono i figli dalla testa ai piedi per affrontare le ore di lezione. Una situazione non nuova, da quanto riferiscono i genitori, sarebbe il quinto anno consecutivo che l’impianto non riparte dopo le vacanze. Un clima piuttosto rigido è quello che si respira nelle aule, per non perdere compiti e lezioni gli alunni frequentano ma non senza disagi: il rischio è quello di ammalarsi, oltre a soffrire il freddo per sei ore. Parte quindi la richiesta verso le istituzioni di competenza al fine che, al più presto, il problema venga risolto.