Escalation di automobili rubate, durante la notte, soprattutto, anche quelle parcheggiate sotto casa dei proprietari che, al risveglio, trovano l’amara scoperta. A Elmas e Sestu gli ultimi due casi, gli appelli si susseguono e, nelle campagne di Assemini, spuntano i relitti di vetture smontate, saccheggiate e smontate di ogni accessorio utile per essere rivenduto. Una Panda e un’Alfa sparite, nel nulla, durante la notte, qualche giorno fa è stato il turno di una Fiat 500 e una Alfa 147, ad Assemini, ma anche furgoni, mezzi per lavorare: tutto può sparire in un attimo, a volte si ha la fortuna di ritrovare il veicolo, altrimenti no, se non smontato o non più funzionante. Lo sconforto prende il sopravvento, un danno economico non indifferente, tanti i sacrifici per acquistare una vettura che svaniscono per colpa di chi si impossessa del bene altrui. Ciò che crea allarme tra i cittadini è la serie di eventi che si moltiplicano giorno dopo giorno e, sembrerebbe, che non vi sia comune o territorio sicuro. Cagliari e hinterland, soprattutto qui i ladri agiscono, indisturbati. E quando il furto della vettura non avviene, entrano in azione i rovistatori seriali che, manomettendo l’apertura, frugano e portano via anche solo due pacchetti di sigarette, come accaduto a Quartucciu. Non solo: tante le segnalazioni che giungono dal centro, lungo il canale, in via Serdiana è un susseguirsi di racconti che mettono in evidenza il triste fenomeno. Intanto nelle campagne di Assemini spunta un nuovo relitto, quello di una vettura smantellata di tutto, dai bulloni alle ruote. Il risultato? Sotto gli occhi di tutti. Scattano le raccomandazioni, ossia di dotare il proprio mezzo di dispositivi come telecamere, GPS e, a chi ha la possibilità di un parcheggio interno, quella di non esitare a utilizzarlo.