Lavorava come operaio, stava rincasando in Corso Italia con la compagna che, dalle prime ricostruzioni, si era diretta dentro l’abitazione mentre l’uomo era davanti alla sua macchina in procinto di raggiungere l’ingresso di casa. Ma, nascosto dal buio, il killer ha fatto fuoco, colpendo Pireddu.

Sul posto dove è avvenuto l’agguato sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e le quadre speciali per i rilievi scientifici.

Tra due giorni in paese si dovrebbe festeggiare il carnevale con le maschere tradizionali, dopo quanto accaduto la festa potrebbe essere annullata.