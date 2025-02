L’ennesima denuncia di inciviltà arriva da parte un cittadino che da tempo, insieme a un gruppo di volontari, si impegna per mantenere pulite alcune zone di Settimo San Pietro, in particolare le strade frequentate da runner e appassionati di passeggiate. Ma lo sforzo di questi cittadini viene puntualmente vanificato dall’inciviltà di chi continua a trasformare le campagne in una discarica abusiva. M. C., segnala il ritrovamento di una quindicina di sacchi neri pieni di rifiuti lungo la strada che porta a S’Acqua e is Dolus. Dentro, soprattutto bottiglie di birra, plastica e cartoni di pizza: rifiuti che, paradossalmente, potrebbero essere smaltiti senza problemi con la raccolta porta a porta. “E qui la rabbia cresce ancora di più. Perché buttarli nelle campagne?”, si chiede M. C., sottolineando che, oltre ai rifiuti domestici, spesso vengono ritrovati anche rifiuti speciali come parti di carrozzeria. Tuttavia non si tratterebbe di un caso isolato: qualcuno ha evidentemente individuato queste zone come un luogo ideale per sbarazzarsi illegalmente dei propri scarti, incurante del danno ambientale e del degrado che provoca.