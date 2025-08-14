Un furto decisamente anomalo quello avvenuto nella notte di lunedì al panificio Nuovi Mulini in piazza Boiardi a Su Planu, Selargius. Una donna non chiede del pane, non aveva il denaro ma le viene generosamente regalato. Poi, però, l’amara scoperta.

A renderlo pubblico i titolari dell’attività: “Complimenti, quanto ci hai guadagnato con quello che hai preso?”, scrivono con amarezza.

“Mi hai chiesto il pane, mi hai detto che non avevi soldi e te l’ ho regalato….. però prima eri già passata a prendere qualcosa, genio non ti sei guardata bene intorno. CI SONO LE TELECAMERE.” Dalle registrazioni si vede che la donna in questione era già entrata nell’ attività rubando un trapano. Una solidarietà tradita per un qualcosa che, come scrivono i titolari, non sembra alcun senso.