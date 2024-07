Assemini, il campo sportivo di via Coghinas sarà intitolato a Gigi Riva

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Questo merita il nostro amato campione”. Un’altro ritrovo comune sarà intitolato a Riva, non cessa il ricordo e l’affetto verso l’uomo che, con la palla tra i piedi, è riuscito a far unire ed esultare un’intera Isola, più che mai, e a regalare il sogno, diventato realtà, chiamato scudetto. I Campioni d’Italia, anche se sono trascorsi svariati decenni da quella conquista, portano ancora la firma di Riva e compagni e, nonostante ora riposi nel luogo sacro a Bonaria, la sua virtù è sempre presente. Una promessa, dopo la morte del campione, da parte dei sardi: “Non ti dimenticheremo”. E così accade. Dopo piazze e campi sportivi a lui già dedicati, e altri in cantiere, anche la città, che ospita il Cagliari Calcio per gli allenamenti, immortala il prato verde di via Coghinas a Riva. Campione nello sport e nella vita, insomma, pochi come Gigi Riva, l’unico, forse, sempre impresso nel cuore del suo popolo.