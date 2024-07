Isili, un defibrillatore in campo per ricordare il Mister scomparso

“Ieri sera, in memoria di Giovy Cao, è stato posizionato un defibrillatore al campo sportivo – ha spiegato il sindaco Luca Pilia. “Si è poi svolta una partita amichevole tra una rappresentativa locale e la Primavera del Cagliari Calcio”.

Classe 1979, la sua partita più importante, purtroppo, l’ha persa 8 mesi fa, quella contro un male che l’ha strappato all’affetto di chi gli ha voluto bene. Sempre presente e attivo per la comunità, ha saputo far appassionare i giovani del paese allo sport, basket e calcio le sue discipline preferite, e, sia in settimana che la domenica, non mancava a nessun appuntamento. Sport inteso come fulcro di positività, unione e socializzazione, un benessere fisico e mentale e nessun omaggio poteva, forse, essere più utile e rappresentativo dell’indispensabile defibrillatore che, in caso che il cuore si fermi, è il rimedio più pratico e immediato per dare la spinta giusta a non mollare, a riprendere a battere prima dell’arrivo dei soccorritori e del trasporto in ospedale. Decine di persone presenti, un momento speciale, di condivisione per un uomo a cui piaceva lo sport.