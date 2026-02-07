Lo aveva detto Federica Brignone ieri sera in diretta durante la cerimonia d’apertura: gli azzurri renderanno onore all’Italia. E la prima giornata di gare si apre benissimo per il nostro Paese, con due preziose medaglie nella discesa libera maschile. Giovanni Franzoni ha conquistato uno splendido argento, alle sue spalle Dominik Paris, medaglia di bronzo. L’oro è andato invece allo svizzero Franjo von Allmen con il tempo di 1’51″61.

Due azzurri sul podio è il favoritissimo svizzero Mario Odermatt.

Una gara bellissima e misurata che ha visto i nostri ragazzi eccellere. Attesa per le altre gare nel pomeriggio di fondo, nel salto, nello snowboard e il pattinaggio di velocità con la nostra Francesca Lollobrigida.