Assemini dice addio a Franco Perra, artista e cantante dall’anima musicale rock e religiosa

Assemini saluta per sempre Franco Perra, uno dei cantanti più noti in tutto il paese. “Francu Figusicada”, per tutti, il re della band “Gli Straccioni”, nata negli anni Sessanta e che, per tanto tempo, ha allietato feste di piazza e ricorrenze importanti. Aveva 80 anni. Una voce d’altri tempi, la decisione di dedicarsi alla musica e agli spettacoli, lasciando principalmente ai genitori, Efisio e Regina, la gestione dello storico forno di via Cagliari, punti di riferimento per migliaia di asseminesi. Vedovo da tanto tempo, stando a quanto si apprende stava lottando contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Nel pomeriggio si sono svolti i funerali. Una figura, quella di Perra, artisticamente parlando, a tutto tondo. A ricordarlo è l’ex sindaco di Assemini, Mario Puddu: “Ha cantato in tanti gruppi, principalmente canzoni degli anni Sessanta e Settanta”. Canzoni di Camaleonti, Dik Dik, i gruppi musicali più in voga in quel periodo. Dopo aver cantato nella band de Gli Straccioni ha avuto una lunga esperienza con il coro Campidano, riuscendo a mischiare alla perfezione melodie rock e religiose. La sua interpretazione di ‘No potho reposare’ è sempre stata da applausi”.

“Ha lasciato un segno indelebile in tutto il paese, era molto amato. I commenti di cordoglio su Facebook lo dimostrano, Franco Perra è stato uno dei più validi artisti asseminesi. Ci mancherà lui, la sua bellissima voce e alcune sue interpretazioni che per me rimarranno uniche: Badde Lontana, la mia preferita. In su chelu siasta, Franco”.