Assemini, chiuse tre scuole per variante inglese del Covid: “Comportamenti irresponsabili dei genitori, la zona bianca durerà poco”

Assemini, chiuse tre scuole per variante inglese del Covid: “Comportamenti irresponsabili di genitori, la zona bianca durerà poco”. La comunicazione della sindaca Sabrina Licheri, che attacca duramente gli irresponsabili e ordina la chiusura immediata di tre scuole ad Assemini: “ATS con comunicazione telefonica ha segnalato l’accertamento di casi di positività con variante nei plessi scolastici della scuola primaria di Via Di Vittorio e nei plessi di Corso America e di Via Cipro della Scuola Secondaria di Primo Grado. In attesa di conoscere i risultati delle indagini epidemiologiche conseguenti alle comunicazioni di positività in oggetto, ritengo di dover sospendere l’attività didattica e amministrativa in presenza DAL GIORNO 2 MARZO FINO AL GIORNO 8 MARZO 2021.

A breve l’ordinanza sarà pubblicata nel sito del comune.