Monte Urpinu, conducente del bolide “impazzito” inseguito sino a Soleminis: “Basta folli corse”. Il ringraziamento dell’assessore alla Sicurezza Carlo Tack: “Ringrazio gli Agenti della Polizia Municipale per aver posto fine alla situazione insostenibile per gli abitanti di Monte Urpinu”

Si è chiuso con un inseguimento fino a Soleminis, con conseguente denuncia e ritiro della patente di guida nei confronti del trasgressore, il servizio di controllo effettuato venerdì 26 febbraio 2021 dagli Agenti della Polizia Municipale di Cagliari a Monte Urpinu.

L’operazione era scattata a seguito di tante segnalazioni pervenute relativamente a reiterate e gravi infrazioni commesse da alcuni automobilisti in viale Europa che hanno portato a numerose sanzioni elevate per il mancato rispetto del Codice della Strada.

“Ringrazio sentitamente gli Agenti del Comando – il commento di Carlo Tack, assessore alle Politiche per la Sicurezza – per avere accolto la mia richiesta di un pronto intervento volto a porre fine a una situazione ormai insostenibile per gli abitanti del quartiere di Monte Urpinu. Il nostro impegno giorno dopo giorno è quello di garantire il rispetto delle norme del convivere civile e maggior sicurezza per ogni cittadino”.