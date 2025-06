La Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo per lesioni gravissime circa il drammatico episodio avvenuto ieri mattina nella piscina del circolo sportivo Imperium Eventi di Borghesiana. Quattro bimbi di 5, 9, 7 e 11 anni e una bambina di 7 sono rimasti intossicati dal cloro. Uno di loro è in gravi condizioni, ricoverato in coma farmacologicoal Policlinico Umberto I di Roma. Come riportato da Rainews il piccolo, di origine sarda, non sarebbe in pericolo di vita ma c’è il serio rischio di danni neurologici.

A dare l’allarme la mamma del bimbo e dei suoi 3 fratelli che erano con lui. “È stato bruttissimo, che spavento”, racconta all’Adnkronos il responsabile della struttura Imperium Eventi in via della Capanna Murata 120. “Piscina agibile – spiega- è tutto a norma. Siamo in regola con assicurazione, Asl. Lavoriamo senza sosta e con tanti sacrifici. Si è trattato di un danno accidentale. Sono stato io, alle 10.26 di ieri, a chiamare il 112. I bambini tossivano, non respiravano. Ho scritto alla mamma, sono tutti suoi i 5 piccoli che erano in piscina. Ora vorrei solo che tornassero tutti a star bene”.

Sulla vicenda indaga la polizia e il pm ha disposto il sequestro della piscina e l’analisi dell’acqua.