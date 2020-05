Assemini, abbandona chili di rifiuti in strada: “Incivile beccato, denunciato e multato”

Ha praticamente creato una discarica abusiva ai bordi di una strada di campagna di Assemini, in località Truncu Is Follas. Pezzi di automobile, una porta in legno, sedili e maxi sacchi neri: un inno al degrado e all’inciviltà in piena regola. Ad accorgersi dell’ennesimo sfregio ambientale sono stati alcuni automobilisti, e le foto della “vergogna” sono rapidamente finite su Facebook. L’incivile, però, è stato rintracciato. A comunicarlo è il vice sindaco asseminese Gianluca Mandas: “Il vero virus che ci farà estinguere, aggiungo giustamente, sarà quello dell’inciviltà e del non rispetto verso l’ambiente che ci circonda”, scrive Mandas.

E l’incivile è finito nei guai: “Questa discarica, opportunamente segnalata, è comparsa ieri in località Truncu Is Follas, adesso attueremo il vaccino al trasgressore, infatti è stato beccato: denuncia penale e sanzione economica”.