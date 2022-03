Assemini, 4 colpi di arma da fuoco sul cancello di un rivale: arrestato un 24enne

E’ accaduto alle 22,30 circa, ad Assemini. I carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso l’abitazione di un 47enne, in via Tevere. Una volta arrivati sul posto i militari hanno accertato che ignoti, intorno alle 21,50 circa, avevano esploso quattro colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del cancello in ferro dell’abitazione. Nel corso del sopralluogo sono state rinvenute e repertate 3 ogive, tutte sottoposte a sequestro. Nessuno è rimasto ferito e i danni sono in corso di quantificazione.

Dopo le indagini proseguite per tutta la notte è stato tratto in arresto un 24enne di Assemini, con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato dall’uso di arma e detenzione abusiva di arma da fuoco. Il giovane aveva avuto un alterco con la persona danneggiata.